Serie A e Covid, ecco il nuovo protocollo: partite rinviate se una squadra ha il 35% di calciatori positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Serie A va avanti. A qualsiasi costo ma non in qualsiasi condizione: oltre un massimo del 35% di positivi in squadra, le gare verranno rinviate. Ma i giocatori non saranno più messi in quarantena dalle Asl, se entrati in contatto con i positivi, e questo dovrebbe bastare a salvare il campionato. Si chiude così (salvo sorprese: manca la ratifica domani dell’assemblea di Lega calcio, e poi venerdì del Comitato tecnico-scientifico) l’ennesima emergenza Covid del pallone italiano. Il solito teatrino, fra Asl tirate per la giacchetta da presidenti che non volevano giocare, giocatori quarantenati mandati in campo, contenziosi legali, proteste furibonde dei dirigenti che si sentivano danneggiati, partite disputate in condizioni pietose e risultati ancora sub-iudice. Ci è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) LaA va avanti. A qualsiasi costo ma non in qualsiasi condizione: oltre un massimo del 35% diin, le gare verranno. Ma i giocatori non saranno più messi in quarantena dalle Asl, se entrati in contatto con i, e questo dovrebbe bastare a salvare il campionato. Si chiude così (salvo sorprese: manca la ratifica domani dell’assemblea di Lega calcio, e poi venerdì del Comitato tecnico-scientifico) l’ennesima emergenzadel pallone italiano. Il solito teatrino, fra Asl tirate per la giacchetta da presidenti che non volevano giocare, giocatori quarantenati mandati in campo, contenziosi legali, proteste furibonde dei dirigenti che si sentivano danneggiati,disputate in condizioni pietose e risultati ancora sub-iudice. Ci è ...

