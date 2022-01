Se davvero Djokovic ha falsificato il tampone rischia una squalifica di 3 anni: carriera finita (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non ci sono solo un paio di governi – quello australiano e quello serbo – che in teoria potrebbero procedere contro Novak Djokovic, per aver rotto la quarantena obbligatoria da positivo e per aver dichiarato il falso alla frontiera. Sulla carriera del tennista numero uno al mondo incombe una teorica (quanto improbabile) squalifica di tre anni se fosse davvero appurato che il campione no-vax ha manomesso i risultati di un test Covid per usarlo per ottenere l’esenzione e giocare così gli Australian Open. Lo scrive L’Equipe: “Sarebbe una bomba in grado di scuotere il mondo del tennis. L’Atp aveva avvertito i giocatori che una manomissione dei test avrebbe potuto portare a tre anni di squalifica. Questa scoperta porterebbe sicuramente alla fine della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non ci sono solo un paio di governi – quello australiano e quello serbo – che in teoria potrebbero procedere contro Novak, per aver rotto la quarantena obbligatoria da positivo e per aver dichiarato il falso alla frontiera. Sulladel tennista numero uno al mondo incombe una teorica (quanto improbabile)di trese fosseappurato che il campione no-vax ha manomesso i risultati di un test Covid per usarlo per ottenere l’esenzione e giocare così gli Australian Open. Lo scrive L’Equipe: “Sarebbe una bomba in grado di scuotere il mondo del tennis. L’Atp aveva avvertito i giocatori che una manomissione dei test avrebbe potuto portare a tredi. Questa scoperta porterebbe sicuramente alla fine della ...

