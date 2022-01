**Sassoli: ok Cdm ad esequie Stato, venerdì alle 12** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Via libera del Cdm, come da attese, alle esequie di Stato per David Sassoli. I funerali si terranno venerdì alle 12 a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Via libera del Cdm, come da attese,diper David Sassoli. I funerali si terranno12 a Roma.

