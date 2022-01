Precipita mentre scala una cascata di ghiaccio all’Alpe Pioda | muore escursionista di Almenno San Salvatore

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)San. Incidente mortale oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, per un uomo di 58 anni, L.G., residente adSan. L’stavando con altre persone unadi, a una quota di 1700 metri, quando è caduto. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Immediata la richiesta di soccorso, giunta intorno alle 13; la centrale ha inviato l’elisoccorso, decollato dalla base di Caiolo, in provincia di Sondrio; il medico ha constatato il decesso. Sono intervenuti anche il Soccorso alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, che si sono occupati anche ...

Tragedia in Valtellina. L.G., 58 anni, di Almenno San Salvatore, ha perso la vita in Val Masino, scalando con altre persone una cascata di ghiaccio all'Alpe Pioda, a una quota di 1.700 metri. La dinam ...Dramma nel primo pomeriggio, in Val Masino, in provincia di Sondrio, dove un uomo precipita da una cascata di ghiaccio: morto ...