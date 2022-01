Piacenza, auto nel Trebbia. Chi sono i 4 amici morti: Domenico, William, Elisa, Costantino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merlo. sono questi i nomi dei quattro ragazzi trovati senza vita all’interno di una Golf inabbissata per metà nelle acque del fiume Trebbia, in una zona isolata a Calendasco, alle porte di Piacenza. Prima dell’incidente, sulle cui dinamiche si sta ancora facendo chiarezza, i quattro amici avevano trascorso la serata insieme per festeggiare il compleanno di William. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Di Canio,Pagani,Bricchi eMerlo.questi i nomi dei quattro ragazzi trovati senza vita all’interno di una Golf inabbissata per metà nelle acque del fiume, in una zona isolata a Calendasco, alle porte di. Prima dell’incidente, sulle cui dinamiche si sta ancora facendo chiarezza, i quattroavevano trascorso la serata insieme per festeggiare il compleanno di

Advertising

SettenewsWeb : E’ stato proclamato il lutto cittadino a Calendasco, paese in provincia di Piacenza, dove abitavano i quattro vente… - _DAGOSPIA_ : TRAGEDIA A PIACENZA DOVE QUATTRO AMICI VENTENNI SONO MORTI DOPO ESSERE FINITI CON L’AUTO NEL FIUME..… - CatelliRossella : ????????Piacenza, quattro ragazzi di 20 anni morti nell'auto cappottata nelle acque del fiume Trebbia - VittorioFerram1 : RT @SkyTG24: Piacenza, auto nel Trebbia. Chi sono i 4 amici morti: Domenico, William, Elisa, Costantino - infoitinterno : Piacenza: sui social centinaia di messaggi per i 4 ragazzi morti in auto, stasera rosario per Elisa -