Omicron e Covid, Bassetti: 'Fuori dalla pandemia in primavera. No quarantena con booster' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La fine della di è dietro l'angolo. Il virologo ne è sicuro: 'Già in primavera, tra aprile - maggio 2022 ragionevolmente saremo Fuori' ha detto a 'Un giorno da pecora', su Radio Rai 1. Il direttore ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La fine della di è dietro l'angolo. Il virologo ne è sicuro: 'Già in, tra aprile - maggio 2022 ragionevolmente saremo' ha detto a 'Un giorno da pecora', su Radio Rai 1. Il direttore ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SPUNTO DI RIFLESSIONE ?? NELLA FOTO IL ALTO: le parole di Luc Montagnier, da riconsiderare alla luce della evoluzi… - fanpage : 'Nonostante Omicron sia meno letale, si contano centinaia di morti al giorno per Covid, solo in Italia. Solo che pe… - Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - NunziaCentanni : RT @colvieux: #Freud è morto nel 1939 e nel 2022 ancora non si è capito che mettere la testa sotto la sabbia e rimuovere un problema NON si… - MatteoDiLallo : RT @emmevilla: Cos'è cambiato: - per @IHME_UW, la letalità di #Omicron vs Delta è ancora più bassa di quello che potremmo immaginare (https… -