Napoli, scoppia focolaio in ospedale: 20 sanitari positivi al Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I contagi continuano ad aumentare in Campania, purtroppo anche tra le mura ospedaliere. Secondo quanto scrive Il Mattino, tra le mura dell’ospedale del Mare, a Ponticelli, sarebbe scoppiato un focolaio Covid. A risultare positivi al tampone, 20 unità sanitarie del Pronto Soccorso. Campania, record di contagi Nella giornata di ieri, in Campania, è stata superata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I contagi continuano ad aumentare in Campania, purtroppo anche tra le mura ospedaliere. Secondo quanto scrive Il Mattino, tra le mura dell’del Mare, a Ponticelli, sarebbeto un. A risultareal tampone, 20 unitàe del Pronto Soccorso. Campania, record di contagi Nella giornata di ieri, in Campania, è stata superata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

