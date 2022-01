Memo Remigi, ad un anno dalla morte della moglie l’artista la ricorda in diretta televisiva con parole commuoventi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un anno fa, esattamente il 12 gennaio, Memo Remigi perdeva la sua compagna di una vita, Lucia Russo. l’artista, ormai presenza fissa nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, ha approfittato di un attimo per comMemorarla in diretta, riuscendo a stento a trattenere le lacrime. Memo le ha anche dedicato una canzone, la preferita di sua moglie. Il ricordo di Memo Remigi: “Vorrei farle questo omaggio” Nel corso della puntata andata in onda oggi su Rai1, Memo Remigi è tornato a parlare della moglie, scomparsa proprio un anno fa: “Stamattina c’è stata una funzione religiosa proprio nella nostra chiesa e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unfa, esattamente il 12 gennaio,perdeva la sua compagna di una vita, Lucia Russo., ormai presenza fissa nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, ha approfittato di un attimo per comrarla in, riuscendo a stento a trattenere le lacrime.le ha anche dedicato una canzone, la preferita di sua. Il ricordo di: “Vorrei farle questo omaggio” Nel corsopuntata andata in onda oggi su Rai1,è tornato a parlare, scomparsa proprio unfa: “Stamattina c’è stata una funzione religiosa proprio nella nostra chiesa e ...

Advertising

leggoit : Memo Remigi, la commozione per la moglie Lucia scomparsa un anno fa - livia94077553 : Francesca Cavallin ha fatto coppia per molti anni con Stefano Remigi, figlio del popolare cantante Memo Remigi. I… - livia94077553 : Nuora di Lucia e Memo Remigi. - Gabriel01740032 : @MrGioGio77 @memo_remigi_ @serenabortone È un brutto anniversario , ma hai dei bravi amici che non ti fanno sentire solo - yleniagranitto : Un abbraccio fortissimo @memo_remigi_ Memo! Lucia è nei nostri cuori ? -