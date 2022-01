(Di mercoledì 12 gennaio 2022) In un contesto di polemiche su una serie di test COVID-19 falsi positivi, ildà il benvenuto all’ad Anfield per l’andata riprogrammata della semifinale della Coppa EFL giovedì 13 gennaio. I due club sono in lizza per un posto nella finale contro il Tottenham Hotspur o il Chelsea, con i Blues che mirano a costruire sulla vittoria per 2-0 all’andata mercoledì. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45. Prepartita: a che punto sono le due squadre?I tifosi dell’sono rimasti molto colpiti quando la notizia dell’apparente epidemia di COVID-19 delha costretto il rinvio dell’andata all’Emirates Stadium e l’ammissione di Jurgen Klopp che la ...

Advertising

sowmyasofia : Liverpool – Arsenal: pronostico e possibili formazioni - Matteo25977859 : @DeriylD @Lebron24320071 @CamiSally96 @FootballAndDre1 Sta facendo un bellissimo campionato ma un giocatore di live… - MondoBN : DALL’INGHILTERRA, Vlahovic vicinissimo ad un club. - Mingaball : RT @infobetting: Liverpool-Arsenal (EFL Cup, 13 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: Liverpool-Arsenal (EFL Cup, 13 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Arsenal

1 (ore 20.45) Semifinale di EFL Cup. I padroni di casa vengono dalla vittoria in FA Cup per 4 - 1 contro lo Swindon. In Premier League, invece, nell'ultimo turno disputato, hanno ......30 Sassuolo - Verona 15:00 Venezia - Empoli 18:00 Roma - Cagliari 20:45 Atalanta - Inter CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00- Brentford 15:00 West Ham - Leeds United 17:30 Tottenham -...Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta non ...La partita Liverpool - Arsenal del 13 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale di andata della League Cup 2021/2022 ...