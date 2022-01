LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: tutto pronto sulla Lauberhorn, Paris e Innerhofer affilano le armi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16 Nella prima prova di ieri, Christof Innerhofer ha fatto registrare il miglior tempo in 2’30?84, seguito a 7 centesimi dallo svizzero Stefan Rogentin, e a 14 dall’altro elvetico Beat Feuz. Quindi Matthias Mayer e Romed Baumann a completare i top five. Dominik Paris si è piazzato all’11/o posto, con un ritardo di 1?52 da Innerhofer, mentre Mattia Casse è 24/o a 3?04 e Guglielmo Bosca 30/o a 3?35. Si è rivisto in pista Emanuele Buzzi, che ha staccato il 31/o tempo con 3?36 di svantaggio. Più indietro Matteo Marsaglia, Riccardo Tonetti, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. 12.13 Si entra nel vivo di un lungo fine settimana svizzero. Domani, infatti, toccherà al superG, quindi venerdì e sabato vedremo due discese, prima dello slalom di domenica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16 Nella primadi ieri, Christofha fatto registrare il miglior tempo in 2’30?84, seguito a 7 centesimi dallo svizzero Stefan Rogentin, e a 14 dall’altro elvetico Beat Feuz. Quindi Matthias Mayer e Romed Baumann a completare i top five. Dominiksi è piazzato all’11/o posto, con un ritardo di 1?52 da, mentre Mattia Casse è 24/o a 3?04 e Guglielmo Bosca 30/o a 3?35. Si è rivisto in pista Emanuele Buzzi, che ha staccato il 31/o tempo con 3?36 di svantaggio. Più indietro Matteo Marsaglia, Riccardo Tonetti, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. 12.13 Si entra nel vivo di un lungo fine settimana svizzero. Domani, infatti, toccherà al superG, quindi venerdì e sabato vedremo due discese, prima dello slalom di domenica ...

