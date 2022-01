L'Eredità, Flavio Insinna durante il confronto: 'Che è sta cafonata?' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prosegue senza intoppi L'Eredità che ultimamente sta riscuotendo un ottimo successo all'interno degli ascolti tv. Anche in questa puntata (12 gennaio) Flavio Insinna ha avuto con sé solamente il professore Andrea Cerelli, ma in apertura i due hanno mandato i saluti alla ragazza assente per motivi ignoti. La campionessa Sara è risultata presente ed è stata al centro di un siparietto particolare con il conduttore. Infine, la Ghigliottina ha avuto protagonista una parola decisamente inaspettata. L'Eredità, Sara e la 'cafonata' al confronto Sara è tornata a mettersi in gioco dopo la sconfitta incassata nella precedente puntata de L'Eredità. Questa volta la campionessa se l'è dovuta vedere con gli avversari Donatella, Francesco, Martina, Giovanni, Chiara e Simona. Anche ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prosegue senza intoppi L'che ultimamente sta riscuotendo un ottimo successo all'interno degli ascolti tv. Anche in questa puntata (12 gennaio)ha avuto con sé solamente il professore Andrea Cerelli, ma in apertura i due hanno mandato i saluti alla ragazza assente per motivi ignoti. La campionessa Sara è risultata presente ed è stata al centro di un siparietto particolare con il conduttore. Infine, la Ghigliottina ha avuto protagonista una parola decisamente inaspettata. L', Sara e la '' alSara è tornata a mettersi in gioco dopo la sconfitta incassata nella precedente puntata de L'. Questa volta la campionessa se l'è dovuta vedere con gli avversari Donatella, Francesco, Martina, Giovanni, Chiara e Simona. Anche ...

