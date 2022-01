“Kick ass”: in radio il singolo di Bryan Adams (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il singolo “Kick ass” anticipa il nuovo album di inediti “So happy it hurts” in uscita l’11 marzo. “Kick ass”: quando arriva in radio? Bryan Adams ha attraversato con la sua musica 4 decenni, durante i quali ha pubblicato 14 album in studio. Le performance di Adams sono indimenticabili grazie alla sua straordinaria presenza sul palco e alla sua inconfondibile voce. Il suo modo di scrivere canzoni gli è valso numerosi premi e un posto nella prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Ha inoltre ricevuto l’Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General’s Performing Arts Award per il contributo alle arti in Canada. La sua “Kick ass” approderà in radio venerdì 14 gennaio. “Kick ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilass” anticipa il nuovo album di inediti “So happy it hurts” in uscita l’11 marzo. “ass”: quando arriva inha attraversato con la sua musica 4 decenni, durante i quali ha pubblicato 14 album in studio. Le performance disono indimenticabili grazie alla sua straordinaria presenza sul palco e alla sua inconfondibile voce. Il suo modo di scrivere canzoni gli è valso numerosi premi e un posto nella prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Ha inoltre ricevuto l’Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General’s Performing Arts Award per il contributo alle arti in Canada. La sua “ass” approderà invenerdì 14 gennaio. “...

