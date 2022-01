In ospedale per altre malattie e positivo al Covid: uno su 3 è un «paziente-centauro» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Reparti in affanno e costretti a organizzare un’assistenza divisa in tre fasce: malati positivi da curare per Coronavirus, malati positivi ma senza sintomi Covid da trattare per altre patologie e pazienti non Covid. Fiaso: il 34% dei positivi in ospedale è ricoverato per altri motivi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Reparti in affanno e costretti a organizzare un’assistenza divisa in tre fasce: malati positivi da curare per Coronavirus, malati positivi ma senza sintomida trattare perpatologie e pazienti non. Fiaso: il 34% dei positivi inè ricoverato per altri motivi

Advertising

NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - stebellentani : Il 34% dei pazienti positivi ricoverati non è malato di Covid-19: non è in ospedale per sindromi respiratorie o pol… - fanpage : 'Se non avessimo i no vax le terapie intensive sarebbero vuote: nel mio ospedale ho 19 ricoveri per Covid e 18 non… - kajacaprari : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore Quello che fino a ieri era complottismo, è la nuova verità. Una parte consistente di quelli che per… - lakeswimmer : RT @Patriziapattys: LOMBARDIA 'Diminuiscono..' 91 decessi e altre 115 ospedalizzazioni! Apriamo l'ospedale in Fiera, convertiamo reparti, r… -