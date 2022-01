Il riscatto d'onore dopo Schettino? Le gesta del comandante Arma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il riscatto dell'onore italiano dopo la tragedia della Costa Concordia guidata dal comandante Francesco Schettino? Il coraggio e la dedizione del capitano della Diamond Princess: fu Gennaro Arma, originario della Penisola Sorrentina, a scendere per ultimo dalla nave da crociera posta in isolamento dal 4 al 26 febbraio 2020 in Giappone dopo lo scoppio a bordo del coronavirus. A raccontarlo nell'anniversario del naufragio avvenuto all'isola del Giglio il 13 gennaio 2012 è il giornalista e top voice di LinkedIn Filippo Poletti, autore del libro “Grammatica del nuovo mondo”: stampato da Lupetti, il volume raccoglie 50 racconti memorabili della pandemia a partire dall'impresa del capitano Arma. Era l'inizio di febbraio del 2020, quando a seguito della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildell'italianola tragedia della Costa Concordia guidata dalFrancesco? Il coraggio e la dedizione del capitano della Diamond Princess: fu Gennaro, originario della Penisola Sorrentina, a scendere per ultimo dalla nave da crociera posta in isolamento dal 4 al 26 febbraio 2020 in Giapponelo scoppio a bordo del coronavirus. A raccontarlo nell'anniversario del naufragio avvenuto all'isola del Giglio il 13 gennaio 2012 è il giornalista e top voice di LinkedIn Filippo Poletti, autore del libro “Grammatica del nuovo mondo”: stampato da Lupetti, il volume raccoglie 50 racconti memorabili della pandemia a partire dall'impresa del capitano. Era l'inizio di febbraio del 2020, quando a seguito della ...

