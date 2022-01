Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 12 gennaio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)aitv della prima serata di oggi,12.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Sei mai stata sulla Luna? Film RAI2 Kalipè Documentario RAI3 Ottilie Von Faber-Castell: una donna coraggiosa Film RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 SuperCoppa d’Italia: Inter-Juventus Calcio ITALIA1 Biancaneve e il Cacciatore Film LA7 Non è l’Arena Attualità REALTIME 90 giorni per innamorarsi: e poi… Docureality CIELO L’urlo della Terra Film TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel Docureality NOVE Wild Teens – Contadini in Erba Talk Show first appeared on Ascolti Tv Blog.