Green pass, verso lo stop all’obbligo dal 1° febbraio per supermercati, farmacie e ospedali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ultime limature al nuovo Dpcm interministeriale integrativo al decreto Covid del 5 gennaio che dal prossimo 1 febbraio permetterà di non presentare il Green pass per accedere a una serie di attività e servizi essenziali per la persona. Le attività a cui si potrà accedere senza presentare la certificazione verde rientrano nelle macro-categorie per soddisfare esigenze alimentari, esigenze sanitarie e di sicurezza e giustizia. In sostanza, per accedere a diverse attività e servizi, non sarà necessario essere in possesso né del Green pass “base”, ottenibile con tampone antigenico valido per 48 ore o con test molecolare con validità di 72 ore, né del Super Green pass, ottenibile con vaccinazione anti-Covid o se si è guariti dal virus. Tuttavia, la mancata presentazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ultime limature al nuovo Dpcm interministeriale integrativo al decreto Covid del 5 gennaio che dal prossimo 1permetterà di non presentare ilper accedere a una serie di attività e servizi essenziali per la persona. Le attività a cui si potrà accedere senza presentare la certificazione verde rientrano nelle macro-categorie per soddisfare esigenze alimentari, esigenze sanitarie e di sicurezza e giustizia. In sostanza, per accedere a diverse attività e servizi, non sarà necessario essere in possesso né del“base”, ottenibile con tampone antigenico valido per 48 ore o con test molecolare con validità di 72 ore, né del Super, ottenibile con vaccinazione anti-Covid o se si è guariti dal virus. Tuttavia, la mancata presentazione ...

