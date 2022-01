Governo: Salvini, 'Draghi garanzia, spero resti, Lega continuerà a lavorare con lui' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Mario Draghi deciderà cosa fare. Io da cittadino mi sentirei garantito se Draghi continuasse a fare il presidente del Consiglio. Io conto che il prossimo presidente del Consiglio si chiami Mario Draghi e quindi continueremo a lavorare con lui". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Mariodeciderà cosa fare. Io da cittadino mi sentirei garantito secontinuasse a fare il presidente del Consiglio. Io conto che il prossimo presidente del Consiglio si chiami Marioe quindi continueremo acon lui". Lo ha detto il segretario della, Matteo, in una conferenza stampa alla Camera dedicata al rincaro del costo dell'energia.

