Fortnite | Arrivano Tornadi e Tempeste – Tutti i dettagli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo averli visti in azione nel Trailer del Capitolo 3 di, ie lesono finalmente disponibili in gioco, ad annunciarlo è stata la stessa Epic Games, la quale con un hotfix li ha attivati, di conseguenza in partita potrebbe capitarvi di trovarvi in condizioni climatiche estreme. Scosse e cicloni: Il nuovo clima arriva inSe mentre giocate vedete formarsi un tornado, cogliete l’attimo fuggente per lasciarvi trasportare dal turbine, girerete vorticosamente fino a quando non deciderete di planare verso un luogo sicuro o vi spingerà lontani, e nel caso ve lo stiate chiedendo, non è previsto alcun danno da caduta. Se invece assistete alla formazione di nuvolni neri significa che una tempesta di fulmini è in arrivo, in grado di infliggere lievi danni e incendiare l’area ...