Ecco Triggo | l’auto elettrica che riesce a restringersi e si può comandare da remoto come i droni

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La start-up polaccasi presenta al Consumer Electronics Show di Los Angeles conElectric Vehicle,avveniristica pensata per adattarsi al traffico delle grandi città e per implementare funzionalità dain un’ottica di car sharing. Il mercato delle auto elettriche continua a presentare tecnologie innovative in vista della scomparsa dei motori endotermici programmata per il 2035.Il mercato delle auto elettriche continua a produrre innovazione, sia da parte dei grandi marchi quanto da parte delle piccole start-up. E’ il caso di, start-up polacca che ha presentato al Consumer Electronics Show di Los Angeles il suo concetto di auto, laElectric Vehicle....