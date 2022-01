Doc - Nelle tue mani 2, anticipazioni 13 gennaio 2022: la pandemia sconvolge tutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio su Rai Uno, torna Doc - Nelle tue mani con l'attesissima seconda stagione. La prima puntata composta dagli episodi intitolati Una vita nuova e La guerra è finita, vedrà il dottor Fanti e la sua squadra alle prese con la terribile pandemia di coronavirus che stravolgerà tutti loro. Come se non bastasse, arriverà un nuovo primario che li metterà a dura prova e ci sarà un'inchiesta interna che rischierà di creare problemi ad Agnese. Doc - Nelle tue mani 2, trama 13 gennaio 2022: Fanti e la sua squadra sconvolti dalla pandemia La nuova stagione di Doc-Nelle tue mani, si aprirà con uno scenario per nulla piacevole, ovvero a Febbraio del 2020, alla vigilia della ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giovedì 13su Rai Uno, torna Doc -tuecon l'attesissima seconda stagione. La prima puntata composta dagli episodi intitolati Una vita nuova e La guerra è finita, vedrà il dottor Fanti e la sua squadra alle prese con la terribiledi coronavirus che stravolgeràloro. Come se non bastasse, arriverà un nuovo primario che li metterà a dura prova e ci sarà un'inchiesta interna che rischierà di creare problemi ad Agnese. Doc -tue2, trama 13: Fanti e la sua squadra sconvolti dallaLa nuova stagione di Doc-tue, si aprirà con uno scenario per nulla piacevole, ovvero a Febbraio del 2020, alla vigilia della ...

Advertising

RollingStoneita : -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Arge… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - fanpage : 'Il primo episodio della seconda stagione di #Doc – Nelle tue mani conferma la forza di un prodotto che include il… - programmitvoggi : Riparte “Doc – Nelle tue mani”: Luca Argentero ospite di Rtl 102.5 - LazzaroSara : RT @RollingStoneita: -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Argente… -