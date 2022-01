Covid, ristoratori protestano a Firenze: con 10mila lettere di licenziamento (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Firenze la protesta è legata allo stop delle concessioni per gli spazi all'aperto per i tavolini (il nuovo regolamento, che ancora deve essere approvato, entrerà in vigore da aprile): «Vista la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo - ha aggiunto Madeo - ci aspettavamo che Nardella, come accaduto in altre città, prorogasse anche gli spazi all'aperto per i tavolini» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ala protesta è legata allo stop delle concessioni per gli spazi all'aperto per i tavolini (il nuovo regolamento, che ancora deve essere approvato, entrerà in vigore da aprile): «Vista la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo - ha aggiunto Madeo - ci aspettavamo che Nardella, come accaduto in altre città, prorogasse anche gli spazi all'aperto per i tavolini» L'articolo proviene daPost.

