CorSport | Salernitana | Colantuono in bilico Gattuso ha rifiutato di subentrargli in panchina

Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Si occuperà lui del mercato. Si insedierà tra domani e venerdì, scrive il Corriere dello Sport. Il nuovo proprietario, Daniele Iervolino, vorrebbe cambiare anche allenatore, dicendo addio a Colantuono. Pare che sia stato sondato Rino Gattuso e che abbia rifiutato. "È stato sondato un nome importante, quello di Rino Gattuso, che a Salerno è legatissimo per averci giocato nella stagione 98/99 prima di approdare al Milan. Ma sembra che Ringhio, pur lusingato dalla proposta, preferisca attendere altre opportunità. Altri due nomi che potrebbero incontrare il gradimento della nuova proprietà sono quelli di Marco Giampaolo e Davide Nicola. Dipenderà, ovviamente, anche dai prossimi risultati, sebbene la Salernitana debba ...

