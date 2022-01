Coppa Italia, Atalanta-Venezia 2-0. Bergamaschi ai quarti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con un gol di Muriel in avvio, convalidato dal Var dopo la revisione per un tocco dubbio con il braccio, e uno di Maehle in contropiede nel finale, l`Atalanta elimina il Venezia e accede ai quarti di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Fiorentina-Napoli. Nerazzurri pericolosi anche con Koopmeiners (traversa) e Pezzella (palo), il Venezia si risveglia solo nella ripresa. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con un gol di Muriel in avvio, convalidato dal Var dopo la revisione per un tocco dubbio con il braccio, e uno di Maehle in contropiede nel finale, l`Atalanta elimina ile accede aidi, dove troverà la vincente di Fiorentina-Napoli. Nerazzurri pericolosi anche con Koopmeiners (traversa) e Pezzella (palo), ilsi risveglia solo nella ripresa.

