Con i tamponi rapidi la percentuale di falsi negativi arriva al 40% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Molecolare, sierologico e antigenico. Sono le tre principali alternative disponibili in materia di test per SARS-CoV-2, ognuno dei quali presenta specifici pro e contro, che devono essere tenuti in considerazione quando si sceglie quale metodo eseguire. Se il molecolare è di gran lunga il più affidabile ma richiede tempi più lunghi, il "rapido", ossia l'antigenico, promette risultati pressoché immediati, ma genera un numero non indifferente di falsi negativi, fino al 30-40%. Ecco come orientarsi nella "giungla" dei test Il molecolare, secondo i dati scientifici attualmente disponibili, risulta il più affidabile, perché consente di rilevare con maggiore accuratezza la presenza dell'infezione da Covid-19. La procedura consiste in un prelievo di muco tramite tampone naso-orofaringeo. In un'operazione che puo' risultare fastidiosa, ma non ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Molecolare, sierologico e antigenico. Sono le tre principali alternative disponibili in materia di test per SARS-CoV-2, ognuno dei quali presenta specifici pro e contro, che devono essere tenuti in considerazione quando si sceglie quale metodo eseguire. Se il molecolare è di gran lunga il più affidabile ma richiede tempi più lunghi, il "rapido", ossia l'antigenico, promette risultati pressoché immediati, ma genera un numero non indifferente di, fino al 30-40%. Ecco come orientarsi nella "giungla" dei test Il molecolare, secondo i dati scientifici attualmente disponibili, risulta il più affidabile, perché consente di rilevare con maggiore accuratezza la presenza dell'infezione da Covid-19. La procedura consiste in un prelievo di muco tramite tampone naso-orofaringeo. In un'operazione che puo' risultare fastidiosa, ma non ...

