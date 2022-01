Catania, donna mezza nuda lancia di tutto dal balcone: panico in strada (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Catania, 12 gennaio 2022 - Scene di panico e imbarazzo a Catania , dove una donna mezza nuda ha iniziato a lanciare di tutto dal balcone con il rischio, fortunatamente scongiurato, di colpire ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gennaio 2022 - Scene die imbarazzo a, dove unaha iniziato are didalcon il rischio, fortunatamente scongiurato, di colpire ...

Informa_Press : La donna #nuda ha danneggiato numerose #auto ?? - JiaQureshi6 : 'Catania, donna si spoglia nuda sul balcone e scaraventa vasi e mobili di casa in via Etnea' - RedaFree_it : ??Attimi di panico a #Catania - quotidianodirg : #Cronaca #Catania Panico a Catania, donna lancia mobili e vasi dal balcone - andrewsword2 : RT @OfficinaDiMarK: A Catania donna sbrocca (indossa solo gli slip) e dal suo appartamento butta in strada tutto quello che si trova in cas… -