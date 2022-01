BoJo si è scusato | ma gli basterà? 54 è il numero che teme

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Boris Johnson ha infine ammesso di aver partecipato al party a Downing Street, casa sua, durante il lockdown, e anche se ha detto che pensava si trattasse di una cosa di lavoro e anche se ha detto di essersi fermato soltanto per 25 minuti, si è: “Voglio scusarmi, so che milioni di persone in tutto il paese hanno fatto sacrifici straordinari negli ultimi diciotto mesi”, ha detto il primo ministro britannico. Ha parlato della rabbia che fa agli inglesi vedere che “chi fa le regole non rispetta le regole” e ha detto che, pur non sapendo come andrà a finire l’inchiesta sul suo operato, “ho imparato abbastanza da sapere oggi che ci sono state cose che non abbiamo fatto bene, e devo prendermene la responsabilità”. L’opposizione laburista chiede le dimissioni di Johnson e ha fatto molto rumore quando il premier ha detto che pensava di andare a una riunione di lavoro ...