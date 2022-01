Beautiful | Thomas mette Liam e Hope contro

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vediamo insieme che cosa ci attendere per quanto riguarda il nuovo appuntamento della soap opera tanto amata. Anche oggi, 12 gennaio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo episodio per quanto riguarda la tanto attesa. Cerchiamo di capire che cosa sta facendoche sembra stiando in atto un piano diabolico, nuovamente. Iniziamo con il dire che la bellissimasembra non abbia problemi a concedere nuovamente la fiducia a? Lo ha ripreso a lavorare con lei per la nuova collezione dellafor the future, ma lo sta aiutando anche moltissimo per ricostruire il suo rapporto con il piccolo Douglas. LEGGI ANCHE —> Una vita: Felicia è morta, Marcos ha però dei sospetti Il ...