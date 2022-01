Assolte tre attiviste in Polonia | finite alla sbarra per un poster che raffigurava la Madonna con l' aureola arcobaleno

Advertising

amnestyitalia : ?? #BuoneNotizie #Polonia: assolte le attiviste della 'Madonna arcobaleno'. Ora basta con la caccia alle streghe - fontyisthere : RT @amnestyitalia: ?? #BuoneNotizie #Polonia: assolte le attiviste della 'Madonna arcobaleno'. Ora basta con la caccia alle streghe https:/… - antnqu : RT @glsiviero: Polonia, definitivamente assolte le tre attiviste della “Madonna arcobaleno” - Carmela_oltre : RT @RiccardoNoury: Polonia, definitivamente assolte le tre attiviste della “Madonna arcobaleno” - StellaSirio60 : RT @RiccardoNoury: Polonia, definitivamente assolte le tre attiviste della “Madonna arcobaleno” -

Ultime Notizie dalla rete : Assolte tre

Amnesty International

'La decisione odierna è un grande sollievo ma non deve far dimenticare che ledonne non avrebbero mai dovuto essere sottoposte a processo. La loro vicenda giudiziaria, per la quale si sono ...La giovane, secondo quanto ricostruito, ebbe un malore fatale dopogiorni di eccessi consumati insieme con altre persone, tra cui il 33enne che, secondo l'accusa, avrebbe somministrato alla ...Le tre erano state accusate di "offesa ai sentimenti religiosi" per aver distribuito poster in cui la Vergine Maria era raffigurata con l’aureola arcobaleno, a richiamo della bandiera della comunità L ...Il consigliere regionale si commuove: «Io ho resistito ma qualcun altro non ce l’ha fatta». Il ricordo dell’arresto: «I carabinieri ebbero molto tatto, giocarono con le macchine di mio figlio per non ...