Amici 21, grave incidente per Mattia: la sua permanenza nella scuola è a rischio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il ballerino Mattia Zenzola ha ricevuto una brutta notizia all'interno della scuola di Amici 21. Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 12 gennaio, la padrona di casa Maria De Filippi gli ha comunicato che il suo percorso all'interno della scuola potrebbe essere a rischio a causa di un infortunio. Durante l'ultima puntata di domenica, Mattia non si è esibito in studio a causa di questo incidente. Quello che sembrava essere un semplice infortunio, si è trasformato in qualcosa di più serio e preoccupante, così come ha svelato la stessa Maria De Filippi al ballerino pugliese. Durante l'appuntamento con il daytime di oggi, Mattia è stato messo al corrente del verdetto dei medici ed ha scoperto che la sua esperienza all'interno della ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il ballerinoZenzola ha ricevuto una brutta notizia all'interno delladi21. Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 12 gennaio, la padrona di casa Maria De Filippi gli ha comunicato che il suo percorso all'interno dellapotrebbe essere aa causa di un infortunio. Durante l'ultima puntata di domenica,non si è esibito in studio a causa di questo. Quello che sembrava essere un semplice infortunio, si è trasformato in qualcosa di più serio e preoccupante, così come ha svelato la stessa Maria De Filippi al ballerino pugliese. Durante l'appuntamento con il daytime di oggi,è stato messo al corrente del verdetto dei medici ed ha scoperto che la sua esperienza all'interno della ...

Advertising

lupetta60 : Amici #Chilhavisters serata molto triste un'altra settimana senza queen Phede spero non sia niente di grave ?? ci ri… - peppe844 : #ForzaMattia #Amici21 Buona fortuna.. riprenditi presto e bene - ParliamoDiNews : Amici 21, grave infortunio per Mattia: banco a rischio, parla Maria #amici #grave #infortunio #mattia #banco… - amici_mdf : RT @88_lucr: @SMheannwdnes0 Non ci vuole una laurea per capire che l'infortunio di Mattia è molto più grave, quindi fossi in te non la chia… - sempiternalpajn : RT @remvuslupin: @givemethelaurea io non conosco nessuno che come effetto collaterale del vaccino ha avuto qualcosa di più grave di una feb… -