Aggiustiamo il Pnrr all' inflazione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) (a cura di Davide Zanichelli, M5S Commissione Finanze, e Francesco Berti, M5S Commissione Politiche UE) Il tema dell’sta tornando con prepotenza nelle agende occidentali e non solo. Il rischio principale è che questa dinamica influenzi la crescita economica nel lungo periodo. Per questi motivi, si pone un problema di calibrare l’intervento di stimolo fiscale del Nextgeneration EU in termini reali, aggiornando la somma dei trasferimenti all’che può impattare fino a 30-40 miliardi. Da diverse settimane l’ha iniziato a galoppare. Se prima è stata negata, poi giudicata trascurabile, poi transitoria ora si inizia a comprendere che l’economia globale deve fare conto con questa dinamica legata a vari fattori. A seguito delle misure di alleggerimento quantitativo, il bilancio della BCE ha raggiunto il 60% del ...