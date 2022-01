VIDEO Cassano racconta il suo Covid | “Ho perso 6 kg in 20 giorni”

Advertising

_domdiego_ : RT @mefisto94_: Mamma mia quanto è ignorante Cassano - grizwigga : RT @mefisto94_: Mamma mia quanto è ignorante Cassano - AndreaCastei : RT @mefisto94_: Mamma mia quanto è ignorante Cassano - MatthijsPog : RT @mefisto94_: Mamma mia quanto è ignorante Cassano - alexbine87 : “Pioli sta facendo suonare questo organismo, orgasmo, organico o come cazzo si chiama..” Antonio Cassano A.D. 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cassano

... Antonioha raccontato il suo ricovero all'Ospedale San Martino di Genova dopo essere stato contagiato dal Covid e le sue condizioni attuali. Guarda il, Rel. Sarno (informazione provvisoria) 1. Inquadramento generale della disciplina: l'art. ... audio e(MANTOVANI) su cui si dirà nel prosieguo della trattazione limitandosi, in tal sede, ...Manifestazione di protesta oggi a Roma dei dipendenti della compagnia che li ha lasciati a casa dal 31 dicembre: circa 1400 persone quasi tutte ubicate a Malpensa. «Vogliamo la proroga della cassa int ...Antonio Cassano racconta il suo ricovero per Covid in diretta a Bobo Tv su Twitch. «Ho avuto due giorni di febbre, un po' di tremolii, però siccome a casa non sapevo cosa fare, a un certo punto sono a ...