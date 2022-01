Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 09:15 (Di martedì 11 gennaio 2022) Viabilità DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTERESSANO LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E DEL RACCORDO LA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE, IN ENTRAMBI I CASI VERSO Roma CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DI VIA DEI PRATI FISCALI CODE SULLA FLAMINIADAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO, QUI ANCHE PER LA PRESENZA DI PRESENZA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA A CAUSA DEL MALTEMPO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA PER VENTO FORTE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio, PERSISISTONO ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI I VENTI DA FORTI A BURRASCA, IN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)DELL’11 GENNAIOORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTERESSANO LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E DEL RACCORDO LA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE, IN ENTRAMBI I CASI VERSOCODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DI VIA DEI PRATI FISCALI CODE SULLA FLAMINIADAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO, QUI ANCHE PER LA PRESENZA DI PRESENZA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA A CAUSA DEL MALTEMPO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA PER VENTO FORTE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL, PERSISISTONO ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI I VENTI DA FORTI A BURRASCA, IN ...

