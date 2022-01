Venerdì a Milano riapre l'ospedale Covid in Fiera: salgono i ricoveri (Di martedì 11 gennaio 2022) commenta Riaprirà Venerdì l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid. Regione Lombardia ha inviato la richiesta al Policlinico che coordina la struttura e che sarà presente con suo personale e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) commenta Riapriràl'inper i pazienti. Regione Lombardia ha inviato la richiesta al Policlinico che coordina la struttura e che sarà presente con suo personale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì Milano Riapre da venerdì l'Ospedale in Fiera a Milano: era chiuso dal 7 giugno Torna a essere operativo l'ospedale in Fiera a Milano: da venerdì 14 gennaio la struttura ideata durante la prima ondata, e da sempre al centro di polemiche, tornerà ad accogliere i pazienti Covid nei suoi moduli. I primi a essere attivati saranno ...

Milano, venerdì riapre l'ospedale Covid in Fiera: salgono i ricoveri A Milano venerdì 14 gennaio 'saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in FieraMilanoCity' e 'coordinata dal Policlinico di Milano', che 'tornerà ...

Torna a essere operativo l'ospedale in Fiera a Milano: da venerdì 14 gennaio la struttura ideata durante la prima ondata, e da sempre al centro di polemiche, tornerà ad accogliere i pazienti Covid nei suoi moduli. I primi a essere attivati saranno ... A Milano venerdì 14 gennaio 'saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in FieraMilanoCity' e 'coordinata dal Policlinico di Milano', che 'tornerà ...