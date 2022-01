Vaccinato stroncato da un malore a 31 anni. Data la giovane età è stata disposta l'autopsia

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ morto improvvisamente, ad appena 31da un. Nereto e tutta la Val Vibrata piangono la scomparsa delFabio Addarii. Mercoledì mattina non rispondeva alle telefonate della mamma e del fratello che, allarmati, sono andati a cercarlo a casa e lo hanno trovato in terra, immobile. Quando sono arrivati i sanitari… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Grandeinganno

È statodal Covid, Ghironi: fonti ospedaliere spiegano che 'il paziente non era ...Si tratta di un 80enne di Ariano Irpino , in provincia di Avellino, vedovo, nonper ... nella quale conviveva con un'anziana vedova, ha accusato il malore che lo hasul colpo. Ad ...Primi bilanci per il super green pass in mezzi e locali pubblici. Multe ai trasgressori e impennata nei richiami. Draghi: "Gli italiani si vaccinino tutti" ...La Procura, per la giovane età della vittima, ha disposto un’autopsia per fare chiarezza sull’accaduto. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne il ...