Uomini e Donne: commenti a caldo (11/01/2022) (Di martedì 11 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - PestariniLisa : Ale e shofi mi sembra uomini e donne #GFVIP - Toni_ct_1 : RT @neverajoy17: Non voglio essere polemica. Perché donne con foto profilo tette o culo sono seguitissime e amatissime da tutti/e,mentre uo… -