Torino | Belotti ha le idee chiare | la decisione sul futuro

In casa Torino, Andrea Belotti ha le idee chiaro sul suo futuro, doppio "no" del bomber. Belotti è in scadenza con il club granata a giugno 2022 . Tanti i rumors di mercato che si aggiravano intorno al suo nome in quest' ultimo periodo. Noto l' interesse di diversi club oltre Europa come il Toronto , futuro club di Lorenzo Insigne. Ultimamente anche il Al–Hilal si era fatto avanti. Ma non saranno certo i soldi, anche tanti, a fargli cambiare idea. Secondo quanto riferisce 'Sky', infatti, la società saudita ha fatto pervenire una offerta faraonica all'attaccante per lasciare subito il Torino, con tanto di proposta per il club granata, incassando però il no del calciatore. Il bomber 29enne ha deciso di terminare la stagione nella corte di Ivan Juric .

