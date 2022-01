Supercoppa | Handanovic | con Juve è una gara diversa dalle altre

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERCOPPA - Inter, Handanovic: con la Juve è una gara diversa dalle altre - apetrazzuolo : SUPERCOPPA - Inter, Handanovic: con la Juve è una gara diversa dalle altre - napolimagazine : SUPERCOPPA - Inter, Handanovic: con la Juve è una gara diversa dalle altre - InterMagazine2 : SUPERCOPPA - Inter, Handanovic: con la Juve è una gara diversa dalle altre - sportli26181512 : #Inter-Juve, #Handanovic: 'Sarà dura, ma ci credo. Cosa penso di Onana': L'estremo difensore nerazzurro ha parlato… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Handanovic

Cosa può dare e cosa può togliere una sfida del genere? 'Mi aspetto una Juve tosta, quando giocano contro l'Inter non è una partita qualsiasi. Ci aspettiamo una gara difficile, conta molto e noi ...Simone Inzaghi cerca la terza vittoria incontro la Juventus, dopo le due sulla panchina ...? In conferenza al fianco di Inzaghi è intervenuto Samir, a cui è stato ...MILANO (ITALPRESS) – “E’ una finale, non ci favoriti sono in queste partite”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale a San Siro della Supercoppa Italiana contro l ...Vigilia di Supercoppa per l'Inter; i nerazzurri scenderanno in campo domani alle ore 21.00 contro la Juventus per il primo trofeo stagionale da assegnare ...