Sassoli, il cordoglio di Guido Grimaldi (Alis): Profonda tristezza (Di martedì 11 gennaio 2022) “Con Profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Un uomo delle Istituzioni, un forte sostenitore dell’Europa e del ruolo del Parlamento stesso, un protagonista del giornAlismo italiano. Perdiamo una persona di qualità che ha onorato il nostro Paese e che ha saputo mostrare vicinanza e supporto anche nei confronti delle imprese e dei lavoratori del settore del trasporto e della logistica, riconoscendo l’importanza della sostenibilità come opportunità concreta per affrontare le sfide attuali”. Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi commenta la morte di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) “Conapprendiamo la notizia della scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David. Un uomo delle Istituzioni, un forte sostenitore dell’Europa e del ruolo del Parlamento stesso, un protagonista del giornmo italiano. Perdiamo una persona di qualità che ha onorato il nostro Paese e che ha saputo mostrare vicinanza e supporto anche nei confronti delle imprese e dei lavoratori del settore del trasporto e della logistica, riconoscendo l’importanza della sostenibilità come opportunità concreta per affrontare le sfide attuali”. Così il Presidente dicommenta la morte di David, Presidente del Parlamento Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ladyonorato : Sono raggelata dalla sconvolgente notizia della morte del Presidente Sassoli. Esprimo il mio sentito cordoglio a fa… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - Europarl_IT : Questa mattina la bandiera europea al Parlamento UE è esposta a mezz’asta in segno di cordoglio per la scomparsa de… - mario_bontempo : RT @GianpieroScanu: Letta twitta il cordoglio per Sassoli alle 6,52 Renzi lo fa alle 7,10 Qualche idiota, su quest’ultimo, commenta “meglio… - EmiliaBalestri1 : RT @GianpieroScanu: Letta twitta il cordoglio per Sassoli alle 6,52 Renzi lo fa alle 7,10 Qualche idiota, su quest’ultimo, commenta “meglio… -