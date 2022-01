**Sassoli: Berlusconi, 'mancherà a chi gli ha voluto bene e a parlamentari e dirigenti Ue'** (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "'Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi'”. Mi piace ricordare David Sassoli con questa sua frase, passaggio chiave di un suo intervento in Aula. È stato un giornalista garbato ed obiettivo, un uomo politico colto e generoso, un presidente del Parlamento europeo sicuro ed imparziale. Ho avuto con lui in questi anni un rapporto personale intenso e proficuo che non si è interrotto quando le sue condizioni di salute lo hanno costretto a diradare gli impegni senza, però, fargli perdere fiducia e speranza. mancherà a non solo a chi gli ha voluto bene, ma a tutti i parlamentari e i dirigenti europei". Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "'Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi'”. Mi piace ricordare David Sassoli con questa sua frase, passaggio chiave di un suo intervento in Aula. È stato un giornalista garbato ed obiettivo, un uomo politico colto e generoso, un presidente del Parlamento europeo sicuro ed imparziale. Ho avuto con lui in questi anni un rapporto personale intenso e proficuo che non si è interrotto quando le sue condizioni di salute lo hanno costretto a diradare gli impegni senza, però, fargli perdere fiducia e speranza.a non solo a chi gli ha, ma a tutti ie ieuropei". Lo scrive su Facebook Silvio

Advertising

AgenziaOpinione : SILVIO BERLUSCONI * SCOMPARSA SASSOLI: « È STATO UN GIORNALISTA GARBATO ED OBIETTIVO, POLITICO COLTO E GENEROSO E P… - TV7Benevento : **Sassoli: Berlusconi, 'mancherà a chi gli ha voluto bene e a parlamentari e dirigenti Ue'**... - SoniaSamoggia : David Sassoli sul ponte dell'arcobaleno... Berlusconi che bussa alla porta... non ci daranno più un centesimo... Si… - Maria11688076 : Tajani ricorda Sassoli,poi propone berlusconi ma si rende conto di quello che dice? - gianni_giuliana : @petergomezblog @fattoquotidiano Dio non esiste! Perché Sassoli a 65 anni, e non Berlusconi che ne ha invece 85 e s… -