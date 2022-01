Roberta Ilaria Giusti di Uomini e Donne: la scelta (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e più amato di sempre. Oggi, su Canale 5, si preavvisa una puntata ricca di emozioni: Roberta Ilaria Giusti, infatti, è pronta a fare la sua scelta. Chi tra Luca e Samuele avrà conquistato il cuore della bella tronista? Scopriamolo insieme! Momenti di pathos in redazione Roberta ha scelto: sarà con Samuele che uscirà dallo studio. Per lei non è stato facile scegliere. Nel corso di questi quattro mesi è sempre stata molto presa da entrambi i ragazzi. Ci sono stati tanti momenti emozionanti e di tensione, tra l’appoggio di Samuele e le crisi di Luca, sempre molto angosciato nel vedere Roberta con Samuele. La ragazza vuole molto bene sia all’uno che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ tutto pronto per una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi e più amato di sempre. Oggi, su Canale 5, si preavvisa una puntata ricca di emozioni:, infatti, è pronta a fare la sua. Chi tra Luca e Samuele avrà conquistato il cuore della bella tronista? Scopriamolo insieme! Momenti di pathos in redazioneha scelto: sarà con Samuele che uscirà dallo studio. Per lei non è stato facile scegliere. Nel corso di questi quattro mesi è sempre stata molto presa da entrambi i ragazzi. Ci sono stati tanti momenti emozionanti e di tensione, tra l’appoggio di Samuele e le crisi di Luca, sempre molto angosciato nel vederecon Samuele. La ragazza vuole molto bene sia all’uno che ...

