Rimborso Canone Rai 2022 | ecco chi può richiederlo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sono dei casi in cui si può ottenere ildelRai che va richiesto seguendo specifiche modalità IlRai è l’imposta che si paga per il possesso dell’apparecchio televisivo. Ilsarà l’ultimo anno in cui l’imposta si pagherà attraverso le bollette dell’energia elettrica. Nel 2023, infatti, cambierà il metodo anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

Beax74442535 : @Solepassiotrash Ma veramente meno male che non pago il canone se no volevo il rimborso da piersilvio -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborso Canone

Consumatore.com

Con il modulo Zero Vincoli, sarà possibile azzerare il costo delmensile anche accreditando ... come per esempio: UniCreditCard Flexia Classic , una carta di credito aopzionale, la ...Potrai inoltre richiedere, alla tua compagnia d'assicurazione, ildelrelativo all'eventuale periodo non goduto, oppure la voltura della polizza stessa ad un nuovo automezzo. Sapevi ...Sei in cerca di una nuova carta per i tuoi acquisti quotidiani? Stabilire quali siano le migliori carte per pagare le spese non dipende solo dalle condizioni delle promozioni, ma anche dalle tue abitu ...Mantenere attivo un conto corrente può essere molto costoso, immagina di dover duplicare queste spese perché anche il tuo compagno o la tua compagna apre un conto. Oppure, uno dei classici casi, è qua ...