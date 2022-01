Rai cancella l'eredità, Flavio Insinna punta il dito: " È solo colpa sua!" (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri è avvenuto un cambio di palinsesto inaspettato, La Rai ha dovuto slittare l'orario d'inizio della puntata dello show L' eredità condotto da Flavio Insinna a causa di una conferenza stampa speciale con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. La conferenza indetta dal Presidente del Consiglio era è stata incentrata sugli ultimi provvedimenti stabiliti per prevenire e limitare i contagi da Covid-19, Mario Draghi ha insistito affinché le persone si comportino secondo logica, prudenza, ma soprattutto unità, che è alla base di una comunità compatta che combatte per un unico obiettivo. Leggi anche: Vladimir Luxuria demolisce Katia Ricciarelli: "È talmente acida che..." Flavio Insinna è arrivato in video 25 minuti dopo l'orario tradizionale (19.10 invece delle 18.45), motivo per il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri è avvenuto un cambio di palinsesto inaspettato, La Rai ha dovuto slittare l'orario d'inizio dellata dello show L'condotto daa causa di una conferenza stampa speciale con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. La conferenza indetta dal Presidente del Consiglio era è stata incentrata sugli ultimi provvedimenti stabiliti per prevenire e limitare i contagi da Covid-19, Mario Draghi ha insistito affinché le persone si comportino secondo logica, prudenza, ma soprattutto unità, che è alla base di una comunità compatta che combatte per un unico obiettivo. Leggi anche: Vladimir Luxuria demolisce Katia Ricciarelli: "È talmente acida che..."è arrivato in video 25 minuti dopo l'orario tradizionale (19.10 invece delle 18.45), motivo per il ...

