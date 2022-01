Profeti cercasi per futuro umano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) (di Don Luca Peyron, Teologo Università Cattolica) Dobbiamo fare i conti con il fatto che ilnon sarà questo presente con qualche aggiustamento. All’inizio di un nuovo anno si fanno i bilanci e si tenta di rilanciare ilpur essendo tutti appesantiti dalla pandemia. Le macchine che abbiamo costruito, nutrite da miliardi di dati, sono fatte apposta per pre – dire il, dire prima quanto avverrà poi in modo tale da essere pronti ad aggiustare ciò che si rompe, approfittare di ciò che si genera, valutare ciò che comparirà. Le macchine guardano al presente e costruiscono ilsemplicemente replicando il passato in forme statistiche. Le macchine non immaginano il, non possono, trasportano semplicemente un passato ritenuto più solido nel domani. E noi spesso ci adeguiamo a tale ...