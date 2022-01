Paolo Ciavarro, la rivelazione della mamma: “è stato scioccante più di un…” (Di martedì 11 gennaio 2022) Paolo Ciavarro sta per diventare papà per la prima volta e renderà nonna l’amata madre ossia Eleonora Giorgi. Il Grande Fratello Vip ha fatto trovare l’amore al ragazzo e la coppia rende partecipi i propri fan della quotidianità tramite i social. La mamma di Paolo di recente ha raccontato qualcosa che ha stretto il cuore dei fan. Di cosa si tratta? Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi-AltranotiziaPaolo Ciavarro ha conosciuto Clizia Incorvaia durante l’avventura al Grande Fratello Vip ed i due hanno suscitato molte polemiche soprattutto per il fatto che l’influencer è più grande di lui. La coppia però ha messo a tacere le ‘malelingue’ dimostrando col tempo che il loro è vero amore e le reali intenzioni di costruire un futuro insieme. ... Leggi su altranotizia (Di martedì 11 gennaio 2022)sta per diventare papà per la prima volta e renderà nonna l’amata madre ossia Eleonora Giorgi. Il Grande Fratello Vip ha fatto trovare l’amore al ragazzo e la coppia rende partecipi i propri fanquotidianità tramite i social. Ladidi recente ha raccontato qualcosa che ha stretto il cuore dei fan. Di cosa si tratta?e Eleonora Giorgi-Altranotiziaha conosciuto Clizia Incorvaia durante l’avventura al Grande Fratello Vip ed i due hanno suscitato molte polemiche soprattutto per il fatto che l’influencer è più grande di lui. La coppia però ha messo a tacere le ‘malelingue’ dimostrando col tempo che il loro è vero amore e le reali intenzioni di costruire un futuro insieme. ...

