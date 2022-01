Ottavi Coppa Italia | programma e dove vederli in tv

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 11 gennaio 2022) Torna lacon glidi finale e sarà l'occasione per vedere sfide che si faranno sempre più interessanti. Più infatti ci si avvicina al trofeo, più sale la voglia di competere ai massimi livelli con le formazioni migliori. Anche perché non bisogna dimenticare che, in molti casi, la manifestazione viene vista soprattutto dalla grandi squadre come la terza in ordine di importanza dopo campionato e impegni europei. Alzare unaè, però, sempre un momento a cui si guarda con un certo fascino.finale di: chi è rimasto in corsa A giocarsi il trofeo sono rimaste sedici squadre. Glivedranno ai nastri di partenza solo squadre di Serie A che sono riuscite a far valere il maggiore livello contro le squadre delle ...