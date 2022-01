Novak Djokovic: l’Australia indaga su una possibile falsa dichiarazione di viaggio (Di martedì 11 gennaio 2022) l’Australian Border Force sta indagando su una possibile irregolarità nella dichiarazione di viaggio di Novak Djokovic prima del suo arrivo nel paese. Lo scrive il Guardian, che racconta come il campione di tennis ha dichiarato di non aver viaggiato per due settimane prima del suo volo intercontinentale. Ma una serie di post sui social media dimostrano che il tennista si trovava a Belgrado nel giorno di Natale, come ha documentato anche Open. Poi è volato in Australia dalla Spagna il 4 gennaio. L’agenzia governativa nei giorni scorsi ha anche pubblicato uno statement in cui confermava che Djokovic aveva accesso al suo telefono. Il tweet del 25 dicembre scorso ritrae Novak insieme a Petar Djordjic del Benfica. Intanto il governo ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022)n Border Force stando su unairregolarità nelladidiprima del suo arrivo nel paese. Lo scrive il Guardian, che racconta come il campione di tennis ha dichiarato di non aver viaggiato per due settimane prima del suo volo intercontinentale. Ma una serie di post sui social media dimostrano che il tennista si trovava a Belgrado nel giorno di Natale, come ha documentato anche Open. Poi è volato in Australia dalla Spagna il 4 gennaio. L’agenzia governativa nei giorni scorsi ha anche pubblicato uno statement in cui confermava cheaveva accesso al suo telefono. Il tweet del 25 dicembre scorso ritraeinsieme a Petar Djordjic del Benfica. Intanto il governo ...

