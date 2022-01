No | questo non è un «Sole artificiale lanciato dalla Cina»

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il 10 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra delle persone radunate su di una spiaggia riprendere con il cellulare una palla luminosa alzarsi, partendo dall’orizzonte, in cielo. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il video su Facebook: «…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra il lancio di un «» in. Le immagini immortalano in realtà il lancio del razzo Long March-7A avvenuto il 23 dicembre 2021 nella provincia meridionale di Hainan, in, come si può verificare qui e qui. Il razzo ha portato due satelliti nello ...

