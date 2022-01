Maserati torna alla corse, in Formula E dal 2023 (Di martedì 11 gennaio 2022) Maserati torna alle corse . Sarà il primo Marchio italiano a competere nell' ABB FIA Formula E World Championship , a partire dalla stagione 2023 . Tridente elettrico, un grande rientro nel mondo del ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)alle. Sarà il primo Marchio italiano a competere nell' ABB FIAE World Championship , a partire dstagione. Tridente elettrico, un grande rientro nel mondo del ...

Advertising

LaStampa : Maserati torna alle competizioni e sceglie la Formula E. In gara nel 2023 - angiuoniluigi : RT @Corriere: Maserati torna nelle corse con un bolide elettrico. La sfida è lanciata in Formula E: «Subito competitivi» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Maserati torna nelle corse con un bolide elettrico. La sfida è lanciata in Formula E: «Subito competitivi» - Piergiulio58 : RT @LaStampa: Maserati torna alle competizioni e sceglie la Formula E. In gara nel 2023 - GiovanniMeneguz : RT @Motorsport_IT: #FormulaE | Ufficiale: @Maserati_HQ torna a correre, nel 2023 sarà in @FIAFormulaE #Maserati -