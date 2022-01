LIVE Nigeria-Egitto 1-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | le Super Aquile difendono il vantaggio | ampio recupero

(Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89? Cambio: fuori Hemdi, dentro Sherif. 88? Ashraf crossa profondo da sinistra: deviazione e angolo. 85? Sembra che l’non abbia abbastanza forze per poter pareggiare la partita, ma ci sarà unprima del fischio finale. 84? HEGAZY! Dall’angolo di Zizo, il pallone arriva dall’altro lato. L’egiziano effettua un cross che diventa un pallonetto morbido, terminato oltre la traversa ma non di molto. 83? L’episodio è stato un presunto fallo in area di Zizo. 82? L’arbitro ferma un attimo il gioco per una valutazione del Var. Tra l’altro, aveva dato il via libera a El-Shenawy per il rinvio, ma ancora non era tutto pronto. Una volta finito il lavoro del Var, si è potuti andare. 81? Sono quattro cambi a testa al momento, ultima ...

(Aggiornamento di MB) RISULTATI COPPA D'AFRICA 2021/ Algeria bloccata all'esordio! Diretta golscore DIRETTAEGITTO (RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA! Ci siamo,Egitto finalmente ...... tanto rispetto ma non vengono nascoste le ambizioni della sua nazionale: 'Non sto cercando la gloria personale, ma la cosa più importante che sto cercando è un risultato per la' . Risponde ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Nei precedenti, la Nigeria vanta 6 vittorie contro le 5 dell'Egitto. Una di queste fu nella semifinale del 1994 ai calci di rigore, l'edizione in cui fu ...La partita Nigeria - Egitto di martedì 11 gennaio 2022 in diretta: formazioni con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’African Nations Cup ...