La strada per uscire dalla pandemia (Di martedì 11 gennaio 2022) Hans Kluge, direttore dell’Oms in Europa, dà indicazioni sullo stato della pandemia dalle quali si trae la strategia per il passaggio graduale e ben ponderato a forme di controllo concentrate sulle persone più vulnerabili, con un alto livello di apertura delle attività sociali ed economiche. È la strada da percorrere, senza accelerazioni esagerate, verso l’obiettivo della normalizzazione. È anche, tra travisamenti voluti e comunicazione complessa, la strada su cui si è avviato il nostro governo e oggi raccomandata, con molta convinzione, dal Foglio, citando gli orientamenti del governo spagnolo e forse di quello francese. Un esempio dei possibili errori di percezione, il caso dei ricoverati per altre ragioni, cioè non per patologie legate al Covid, e poi scoperti anche positivi al Sars-CoV-2 durante i controlli di routine in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Hans Kluge, direttore dell’Oms in Europa, dà indicazioni sullo stato delladalle quali si trae la strategia per il passaggio graduale e ben ponderato a forme di controllo concentrate sulle persone più vulnerabili, con un alto livello di apertura delle attività sociali ed economiche. È lada percorrere, senza accelerazioni esagerate, verso l’obiettivo della normalizzazione. È anche, tra travisamenti voluti e comunicazione complessa, lasu cui si è avviato il nostro governo e oggi raccomandata, con molta convinzione, dal Foglio, citando gli orientamenti del governo spagnolo e forse di quello francese. Un esempio dei possibili errori di percezione, il caso dei ricoverati per altre ragioni, cioè non per patologie legate al Covid, e poi scoperti anche positivi al Sars-CoV-2 durante i controlli di routine in ...

Advertising

NicolaMorra63 : Liberi di andare ognuno per la propria strada nel presente e nel futuro, ma non si provi a riscrivere il passato pe… - FrancescoLollo1 : Tornare al voto non è un'opzione ma l'unica strada per far ripartire l'Italia dopo i disastri del fantomatico gover… - juventusfc : ?? @chiellini: «Dobbiamo andare avanti per la nostra strada con costanza ed equilibrio. Le iniezioni di fiducia sono… - SandriUmberto : @olonnese @Massimi69857231 @DSantanche @GiorgiaMeloni Quelli per strada almeno non entrano nei locali pubblici come… - Voroklimef : ??Ottimo thread perché pone sul piatto dei problemi reali. Parto da un presupposto però, ogni identità è anche un pr… -

Ultime Notizie dalla rete : strada per Polonia, Cannavaro rifiuta la panchina: non sostituirà Paulo Sousa ... l'offerta: un contratto di due anni, con gli spareggi playoff per accedere al Mondiale in Qatar da giocare a marzo. Ed è proprio la strada verso gli Emirati ad avere fatto fare il passo indietro a ...

Costa: 'Ripresa scuola in presenza è decisione opportuna, segnale a chi ha creduto in vaccinazione' 'Siamo assolutamente convinti - ha aggiunto - che questa sia la strada giusta. Sulla questione ci siamo presi un impegno fin da subito, nella convinzione di quanto questo sia importante per i nostri ...

Strada statale e superstrada sono la stessa cosa? La Legge per Tutti KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE: l’equilibrio, si impara da piccoli! KTM presenta le nuove balance bike elettriche mezzi a metà strada tra la più classica “push bike” e una vera e propria moto. In vendita a partire da 859 euro ...

Bambino investito, non è in pericolo di vita. E' caccia al pirata della strada Sul posto i mezzi della croce bianca e la polizia municipale stanno eseguendo i rilievi, mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo, che rischia un processo per omissione di soccorso.

... l'offerta: un contratto di due anni, con gli spareggi playoffaccedere al Mondiale in Qatar da giocare a marzo. Ed è proprio laverso gli Emirati ad avere fatto fare il passo indietro a ...'Siamo assolutamente convinti - ha aggiunto - che questa sia lagiusta. Sulla questione ci siamo presi un impegno fin da subito, nella convinzione di quanto questo sia importantei nostri ...KTM presenta le nuove balance bike elettriche mezzi a metà strada tra la più classica “push bike” e una vera e propria moto. In vendita a partire da 859 euro ...Sul posto i mezzi della croce bianca e la polizia municipale stanno eseguendo i rilievi, mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo, che rischia un processo per omissione di soccorso.